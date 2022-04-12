الأرصاد: لا ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة هذا الصيف

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في مصر حاليا حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مصر لم تشهد ارتفاعات كبيرة هذا العام رغم الموجة الشديدة اللي بتضرب كل الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في مصر حاليا تعتبر في المعدلات الطبيعية، موضحة أن الارتفاعات ستكون طفيفة خلال الأسبوع المقبل بين درجة ودرجتين.

ونوهت بأن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تتراوح بين 36 و37 درجة، والسواحل الشمالية بين 31 و32 درجة، وعلى مناطق جنوب البلاد 42 و43 درجة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس من ارتفاع درجات الحرارة، داعية إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس من الظهر لبعد العصر.