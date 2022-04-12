 مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحاصر ألف جندي روسي في خيرسون - بوابة الشروق
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مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحاصر ألف جندي روسي في خيرسون

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
د ب أ
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 2:43 ص | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 2:43 ص

قالت السلطات الأوكرانية، إن قواتها تحاصر أكثر من ألف جندي روسي في إقليم خيرسون الواقع بجنوب البلاد.

وصرح أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه عقب محاولة غير ناجحة من القوات الروسية لاختراق الخطوط الأوكرانية الخميس، تم تطويق الروس "بشكل تكتيكي" في منطقة ليست بعيدة عن قرية فيسوكوبيليا.

وشن الجيش الأوكراني مؤخرا العديد من الهجمات المضادة على القوات الروسية المحتلة في إقليم خيرسون، الذي يخضع بشكل كبير لسيطرة موسكو منذ أن شن الكرملين غزوه في فبراير الماضي.

وشهد خيرسون مظاهرات مناهضة للروس في الأشهر الماضية،ش بل وحتى هجمات على أفراد الإدارة الموالية لروسيا والمعينين من قبل موسكو.

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