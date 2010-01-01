منتخب سلاح الشيش يحرز المركز الثامن بمنافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال في تحقيق المركز الثامن بمنافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة التي انطلقت يوم 15 يوليو وتُختتم اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان منتخب سلاح الشيش تأهل لربع النهائي عقب الفوز على أستراليا وأوكرانيا بالأمس في دور الـ32 ودور الـ16 بنتيجة 45-26 و45-25 على التوالي قبل أن يخسر من منتخب اليابان بدور الثمانية اليوم بنتيجة 45-31 ليخوض مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.

وخسر منتخب سلاح الشيش أمام المنتخب الكوري الجنوبي ومنتخب كندا بمباراتي تحديد المراكز من الخامس للثامن بنتيجة 45-42 و45-43 على التوالي لينهي المنتخب المنافسات بالمركز الثامن الذي يعد انجاز لسلاح الشيش في بطولات العالم للكبار.

ومثل منتخب مصر لسلاح الشيش اليوم كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من اشرف مسعد، ومؤمن مجدي ومصطفي نهاد بالإضافة إلى ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال قد نجح في حصد المركز الثامن بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي.