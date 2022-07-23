 وزارة الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية - بوابة الشروق
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وزارة الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية

علم تركيا
علم تركيا
هديل هلال
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 7:16 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 7:16 م

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية؛ بسبب الدعاية الإرهابية لأنصار تنظيم «بي كي كي» في مدينة جوتنبرج، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الاناضول».

 

وشهر يونيو الماضي، وافقت تركيا بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات، على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على هامش قمة الحلف في مدريد.

وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على «تعاون كامل» من البلدين، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم.

وأوضح بيان الرئاسة التركية أن البلدين المرشحين تعهدا بالتزام «التعاون التام مع تركيا في مكافحة» حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.

وتابع البيان أن البلدين سيحظران أيضا «نشاطات جمع الأموال والتجنيد للمسلحين الأكراد» و«سيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا».

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