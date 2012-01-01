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22 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

محمد جلال
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 5:39 م

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار التألق بعد التتويج بلقب كأس مصر أمام الأهلي الخميس الماضي.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى رصيد 39 نقطة.

وضمت قائمة سموحة 22 لاعبا لمواجهة الزمالك كالتالي:

«عمر صلاح، حسين تيمور، أحمد عبد التمساح، خالد عبد الفتاح، أحمد جمال، أحمد حكم، رجب نبيل، محمد عبد العاطي، مصطفى الخواجة، محمد كناريا، أبو بكر ليادي، عبد الكبير الوادي، مروان حمدي، اليا سيلا، فهد جمعة، شريف رضا، أحمد بيكهام، محمد شكري، على الملواني، مهاب أشرف، إسماعيل أشرف، محمد سعيد».


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