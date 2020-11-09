البيئة: إيقاف أعمال التكريك بالمنطقة الشاطئية لقرية مراسي

عرض الإعلامي عمرو أديب، بيانًا صادرًا عن وزارة البيئة بشأن متابعة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، أعلن فيه إيقاف أعمال التكريك بالمنطقة الشاطئية لقرية مراسي .

وجاء في البيان الخاص لبرنامج «الحكاية»: «استمرارا لجهود وزارة البيئة بشأن متابعة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية.. أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة أنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري، والمسئولين بقري مراسي وستيلا والدبلوماسيين، لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر بالمنطقة».

وتابع: «أوضحت وزيرة البيئة أنه يجرى حاليا إعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب المشكلة ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة».

وأضاف: «وكانت وزارة البيئة قد تابعت ما تم تداوله من شكاوي المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، واصدرت د. ياسمين فؤاد تعلیمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات».

واستطرد: «وعلى الفور قامت اللجنة بالانتقال الى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة 3 أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لتوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة أعلى من معدلاتها الطبيعة بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار إليها نتيجة أعمال تكريك بالمنطقة».

وأردف: «وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أي اعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها، وقد استمرت أعمال اللجنة الميدانية لوزارة البيئة في متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية اللازمة من مياه البحر بالمنطقة، وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا».

واختتم: «واستمرت اللجنة في المتابعة والقياسات اليومية التي أكدت على عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها، كما أن الوضع البيئي بالمنطقة المتضررة أمن ولا يؤثر على الاستخدامات والأنشطة السياحية».

هذا وتواصل وزارة البيئة المتابعة اليومية مع الجهات المختصة في جانب التفتيش على جميع القرى السياحية بالساحل الشمالي للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية واتخذ الإجراءات اللازمة.