إيلون ماسك يعتزم تغيير شعار تويتر: قريبا سنودع جميع الطيور وننشر شعار إكس

يبدو أن مالك تويتر، إيلون ماسك، قد اقترح أنه سيستبدل شعار الطائر لمنصة التواصل الاجتماعي بعلامة "إكس".



وغرد مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، الذي اشترى تويتر في أكتوبر، صباح اليوم الأحد: "قريبا سنودع العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا، جميع الطيور"، قبل أن يضيف بسرعة: "إذا تم نشر شعار (إكس) جيد بما فيه الكفاية الليلة، فسننشره في جميع أنحاء العالم غدا"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



ورد الآلاف من المستخدمين على ماسك باقتراحات للتصميم قبل أن يشارك مقطع فيديو قصيرا لعلامة إكس بخلفية وامضة.



وكان الشعار الأزرق، المعروف باسم "لاري ذا بيرد"، شعار تويتر منذ إنشائه في عام 2006، مع التصميم الحالي قيد الاستخدام منذ عام 2012.



وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التعديلات الرئيسية على تويتر منذ استحواذ ماسك على الشركة.



وأطلقت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك تطبيق "ثريدز"، وهو تطبيق محادثة نصي خاص بها، في وقت سابق هذا الشهر.



وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن أكثر من 30 مليون شخص سجلوا لاستخدام تطبيق المراسلة المنافس في أول 24 ساعة.



وهدد تويتر بمقاضاة الشركة بسبب أسرار تجارية مسروقة مزعومة.