الرئيس التونسي: الهجرة غير الشرعية تحولت إلى مأساة إنسانية خلال السنوات الأخيرة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الهجرة غير الشرعية تحولت إلى مأساة إنسانية خلال السنوات الأخيرة، متوجهًا بالشكر إلى إيطاليا على استضافتها المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، اليوم الأحد، أن «الهجرة غير الشرعية تسببت في وفاة آلاف الشباب»، مشددًا على أهمية العمل على معالجة تلك الظاهرة.

وتوجه بخالص الامتنان لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي لم تتردد لحظة واحدة في الاستجابة للمبادرة التونسية، والبحث بصفة جماعية في حلول للازم، بعد تحديد الدواعي والأسباب.

وشدد على أهمية الاستفادة من قدرات وطاقات الشباب داخل دول الجنوب، حتى لا يلجأون للهجرة غير الشرعية، معقبًا: «علينا أن نفكر في الأطباء والمهندسين، ونعلم أن الكثيرين يتركون دولهم رغم أنهم يعدون من الموارد البشرية المهمة».

ودعا إلى إنشاء صندوق دولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يمكن تمويله من خلال الائتمان الذي تقدمه الدول، بحيث يمثل بداية جديدة لنظام إنساني يولد الأمل للجميع.

ووصل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مقر انعقاد المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، الذي ينطلق في العاصمة الإيطالية روما، لبحث أزمة الهجرة الغير شرعية.

واستقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الدكتور مصطفى مدبولي، لدى وصوله مقر انعقاد المؤتمر، الذي يجتمع فيه قادة جميع دول الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والخليج، ودول الاتحاد الأوروبي، وبعض شركاء منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وقادة المؤسسات الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية في روما بوزارة الخارجية والتعاون الدولي للتعامل مع حالات الطوارئ وإطلاق استراتيجية تنموية مشتركة.