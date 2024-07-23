انطلاق معرض المدينة المنورة للكتاب 30 يوليو

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لإطلاق النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي سيُعقد في الفترة من 30 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

يشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية، موزعة على أكثر من 200 جناح.

تأتي النسخة الجديدة من المعرض برؤية متجددة وهوية مميزة تواكب أحدث مستجدات صناعة النشر، لتشكل امتدادًا لنجاح النسختين السابقتين، ولتؤكد على أهمية المدينة المنورة الثقافية ومكانتها في المشهد الثقافي السعودي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "معارض الكتاب" الإستراتيجية التي تهدف إلى تمكين صناعة النشر، وتعزيز الوعي المعرفي والثقافي في المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030.

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور محمد بن حسن علوان، أن النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب تعكس الدعم المستمر وغير المحدود الذي يحظى به قطاع الثقافة من القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن المعرض يعكس أهمية الثقافة الكبيرة للمدينة المنورة ودورها في تعزيز الحراك الثقافي والمكانة المتنامية للمملكة في صناعة النشر.

أوضح علوان أن المعرض أصبح فعالية سنوية منتظرة، وملتقى معرفيًّا يستقطب آلاف الزوار، مؤكدا أن الهيئة حرصت على تقديم تجربة معرفية متكاملة وثرية للزوار من مختلف الأعمار، بناءً على النجاحات التي تحققت في النسختين السابقتين، وأن المعرض سيشكل منصة ثقافية تشجع على الاهتمام بالقراءة، وتبرز مواهب الكتاب والمبدعين السعوديين، وتستقطب أبرز الأدباء والناشرين في المملكة والمنطقة والعالم.

يشتمل المعرض على العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية التي تهدف إلى إثراء قطاع الثقافة والإنتاج المعرفي وتعزيز ثقافة القراءة، تتوزع فعاليات المعرض بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية، بمشاركة أدباء ومتخصصين في مجالاتهم.

يوفر المعرض لهذا العام رحلة ثقافية متكاملة، حيث يضم أحدث عناوين الكتب والإصدارات في المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية، التي تقدمها مئات دور النشر المحلية والعربية والعالمية.

كما يشارك عدد من الهيئات الثقافية والفكرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المؤسسات المجتمعية والجامعات التي تسلط الضوء على جهودها وعرض أحدث مبادراتها. ويتضمن المعرض أيضًا فرصة للقاء المؤلفين في ركن توقيع الكتب.

يتزامن معرض المدينة المنورة للكتاب مع العطلة الصيفية المدرسية، مما يتيح للطلاب والطالبات فرصة اقتناء وقراءة الكتب والمطبوعات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومعارفهم.

كما يخصص المعرض مساحة كبيرة للأطفال لتقديم الأنشطة التعليمية والمهارية وورش العمل التي تعزز قدراتهم الإبداعية.

وتُقدّم الفعاليات الثقافية المتنوعة بقالب ترفيهي وأدبي يشجع على القراءة والتعلم، ويعزز المكتسبات الفكرية والتعليمية لقادة المستقبل.

ويستمر المعرض في تقديم برنامج ثقافي يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتميزة، مثل المحاضرات وورش العمل والندوات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمثقفين، مما يعزز المشهد الثقافي والأدبي، ويسهم في جذب فئات جديدة لمعارض الكتاب.

تُقام الدورة الثالثة لمعرض المدينة المنورة للكتاب امتدادًا للنجاح الذي تحقق في النسخ السابقة، التي شملت تنوعًا في البرامج والفعاليات الثقافية.

وسيستمتع محبو الثقافة والكتاب وجمهور المدينة المنورة وزوارها برحلة ثقافية ممتعة على مدار سبعة أيام.