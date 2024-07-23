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قاطع مواطن فلسطيني من غزة مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، أثناء تقديمه تغطية حية من خان يونس، والتي شهدت ارتكاب الاحتلال مجزرة مروعة راح ضحيتها 89 شهيدا و263 إصابة.

وانهار المواطن أمام الكاميرا، قائلًا بصوت مبحوح: «اوقفوا الحرب.. اسمعوا منا اوقفوا الحرب.. بيكفي وين نروح يا عالم؟!».

وذكر المراسل أن «هذا المواطن الفلسطيني أُنهك بفعل النزوح والاعتداءات الإسرائيلية»، مُرجحًا أنه «نزح عشرات المرات».

فلسطيني ينهار أمام كاميرا #القاهرة_الإخبارية: وين نروح يا عالم أوقفوا الحرب#تضامنا_مع_فلسطين #من_غزة_هنا_القاهرة pic.twitter.com/pMrZ7nTty3 — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) July 23, 2024

وقبل قليل، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح الثلاثاء، تحديثًا حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن العدوان على خان يونس أسفر عن سقوط 89 شهيدًا، و263 إصابة، إضافة إلى 68 مفقودًا.

وأشار المكتب إلى تلقي 1217 مناشدة من عائلات محاصرة، ذاكرًا أن قصف الاحتلال طال 190 منزلاً ومبنىً سكنياً، بينها 13 منزلًا قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها.

ولفت إلى أن الاحتلال نفذ 130 غارة وقصفا بالطائرات والدبابات، معربًا عن إدانته لاستمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر، مطالبًا المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه المجازر فوراً.