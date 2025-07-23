عنصر أمن أمريكي شارك في مؤسسة غزة الإنسانية يخرج عن صمته: يجب وضع حد لهذه الفوضى

تحدث عنصر أمن أمريكي شارك في عملية تأمين مراكز المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، عن الانتهاكات التي شهدتها تلك المراكز، والواقع الفوضوي الذي يحتاج إلى وضع حد له.

وفي مقابلة مع القناة «12» العبرية، قال الجندي المخضرم، الذي لم تُكشف عن هويته، إن القائمين على مراكز المساعدات عاملوا سكان غزة معاملة سيئة للغاية وعرضوهم للخطر.

ووصل عنصر الأمن، وهو جندي مخضرم في الجيش الأمريكي بخبرة 25 عامًا، إلى إسرائيل في مايو الماضي، للعمل في آلية توزيع المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال إن تلك المراكز تقع في مناطق نائية، ولا يُسمح للسكان بالوصول إليها بالسيارات، ما يُجبر الفلسطينيين على حمل أمتعتهم الثقيلة، سيرًا على الأقدام، في منطقة قتال نشطة.

وانتقد الجندي أصدقاءه المسئولين عن الأمن في مراكز المساعدات، متحدثًا عن سلوكهم العشوائي في محاولة فرض النظام.

واستشهد برش حراس أمن أمريكيين رذاذ الفلفل على فلسطيني كان يجمع الطعام من الأرض، دون أن يُشكّل أي تهديد لهم.

وفي حادثة أخرى، تحدث عن إلقاء قنبلة صوتية أصابت امرأة فلسطينية مباشرةً، معقبًا: «انهارت السيدة وسقطت على الأرض.. في تلك اللحظة أدركت أنني لا أستطيع الاستمرار».

ونوه أن حراس الأمن الأمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات، لإجبارهم على المغادرة.

وعن قراره بمغادرة المكان، عقب: «لم أرَ في حياتي العسكرية مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العُزّل.. لذلك لن أشارك فيه الآن».

ونقل عن مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في الميدان قولهم إنهم يشعرون بـ«الإحباط من الوضع القائم داخل تلك المراكز».

وأشار إلى أن الجنود لا يستطيعون السيطرة على من يدخل ويخرج من تلك المراكز، كما يرون أنها تمثل «خطرًا عملياتيًا حقيقيًا».

ورأى أن تلك المراكز كان من الممكن أن تعمل بـ«شكل أفضل بكثير» لو امتلكت الأمم المتحدة الموارد والتنسيق اللازمين لهذه الآلية.