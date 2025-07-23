تراجع أسعار الغاز في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ مايو

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ مايو، في الوقت الذي يركز فيه المتعاملون اهتمامهم على توقعات انخفاض درجات حرارة الطقس في بداية أغسطس. في الوقت نفسه ظل الإنتاج مرتفعا مع تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال مما أدى إلى استمرار التراجع بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال داريل فليتشر، المدير الإداري للسلع الأساسية في شركة بانوكبيرن كابيتال ماركتس، إن مستوى الدعم الفني لعقود تسليم أغسطس البالغ 20ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يتم اختباره وسط توقعات بانخفاض الطلب.

وفي تعاملات بورصة نايمكس للسلع تراجع سعر عقود أغسطس بمقدار 12 سنتا أي بنسبة 7ر3% إلى 132ر3 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بحلول الساعة التاسعة و23 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وانخفض السعر إلى أقل مستوى له منذ 20 مايو.