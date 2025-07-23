الأردن يدخل اليوم قافلة مساعدات مؤلفة من 36 شاحنة إلى قطاع غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية، بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي 4 قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء: "كانت القوافل محملة بالمواد الغذائية، وبشكل أساسي مادة الطحين"، مشيرة إلى أن الأردن يستعد لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد وتوزيعها على مستحقيها.

وطبقا للوكالة، بلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت ضمن القوافل الثلاثة نحو 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة)، والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة)، إذ تمكنت الهيئة بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي من إدخال القافلة الأخيرة التي أرسلتها أمس الثلاثاء بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان، إن الهيئة تمكنت اليوم من إدخال قافلة واحدة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر "زيكيم" الحدودي، والتي تضم 36 شاحنة، بعد أن أبدى المطبخ المركزي العالمي استعداده تأمين دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الأهالي بالقطاع.

وأشارت الوكالة، إلى أن جهود المنظمات الدولية تعثرت في إدخال المساعدات العالقة على الحدود الإسرائيلية على قطاع غزة بسبب المعيقات الجمة التي ظلت تعترض طريقها، ومنها إطلاق النار على القادمين تجاه المعبر لاستلام المساعدات.

وحسب الوكالة، "يعاني القطاع من انعدام للأمن وافتعال للمشاكل التي تعطل وصول قوافل المساعدات، وفي بعض الأحيان يتم التعدي المباشر عليها من قبل بعض المجموعات التي تريد منع سير الشاحنات أو محاولات سلب ما فيها".