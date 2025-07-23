مورينيو: هناك مدربون يجربون أشياء لا تنجح ويفشلون

وجه جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، انتقادات لاذعة إلى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقال مورينيو، في مقابلة مع قناة "كانال 11": "اليوم لا يوجد نموذج لعب واحد، هناك طرق عديدة للعب. لم يعد هناك نظام تكتيكي واحد، بل أساليب متعددة للبناء والدفاع".

وأكد: "هذا يتطلب تدريبًا أكثر تعقيدًا حيث ينبغي على اللاعبين أن يتطوروا ويكتسبوا معرفة جديدة. المشكلة تبدأ عندما تحاول النسخ واللصق دون توفر الظروف الملائمة لذلك".

وفي مثال مباشر، أشار مورينيو إلى بيب، قائلًا: "اللعب من الخلف بحارس خشبي أمر معقد. أتذكر أن جوارديولا كان لديه جو هارت، أفضل حارس إنجليزي، لكنه أراد التعاقد مع كلاوديو برافو، ولم يكن كافيًا. ثم ضم إيدرسون".

وأتم: "هناك مدربون يجربون أشياء لا تنجح ويفشلون، ثم يقولون (مت وأنا متمسك بفكرتي). إذا مت متمسكًا بفكرتك، فأنت أحمق. على المدربين أن يكيّفوا أفكارهم مع ما يملكونه من أدوات".