وزير البيئة الألماني يحذر من تباطؤ نمو الكهرباء الخضراء

حذر وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر زميلته في الحكومة، وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، من إبطاء التوسع في الطاقة المتجددة.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية: "يجب ألا نكبح جماح النمو... الطاقة المتجددة هي مستقبلنا لأنها ستصبح أرخص وأفضل. ويعتمد اقتصادنا على طاقة وفيرة وبأسعار معقولة... لا أعارض كفاءة التكلفة. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا تكون هناك أي عقبة أمام التوسع في الطاقة المتجددة".

وكانت وزيرة الاقتصاد المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي دعت من قبل إلى مواءمة التوسع في الطاقة المتجددة بشكل أقوى مع توسع شبكة الكهرباء، موضحة أن هذا من شأنه أن يخفض التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين.

ومن جانبه، أكد شنايدر أن وزارته لا تخوض معركة دفاعية ضد الاقتصاد أو الوزيرة رايشه، موضحا أن الوزارتين تسعيان إلى توحيد الجهود. ومع ذلك، أقرّ بوجود اختلاف في وجهات النظر، وقال: "بالطبع، لأننا نقود وزارات مختلفة وننتمي إلى أحزاب مختلفة، ستنشأ بيننا أيضا خلافات سيُجرى حلها لاحقا".