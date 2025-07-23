يديعوت أحرونوت: رد حماس لم يرض الوسطاء في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى تلقوا رد حركة حماس على المقترح الأخير، إلا أنه لم يُرضِهم حتى الآن.

واشار إلى أن الوسطاء يطالبون حماس بـ"بعض التحسينات" لاستمرار المفاوضات.

وأضاف أن تلك ابيب تقول إن الرد مُخيّب للآمال، وإنه إذا تحسّن الرد المُحدّث بشكل ملحوظ، فسيكون من الممكن المضي قدمًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن إسرائيل وحماس بحاجة إلى الاتفاق على المدى الدقيق الذي سيُسمح للقوات الإسرائيلية بالعمل فيه داخل قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وتطالب إسرائيل بالسماح لها بالتواجد ضمن محيط 1200 متر من حدودها على طول قطاع غزة، فيما تصر "حماس" على أن هذا المحيط يجب أن يكون 800 متر وليس أكثر، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن الخلاف يعتبر قابلا للحل، مضيفا أنه من المرجح التوصل إلى حل وسط.