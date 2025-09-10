الاكتتاب في سندات الخزانة الثلاثية الأمريكية أعلى من المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء في مستهل سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثية 485ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 73ر2 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 669ر3% ومعدل التغطية 53ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة ثلاث سنوات، 59 ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة غدا نتيجة بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار ، في حين ستعلن نتيجة بيع سندات مدتها 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار بعد غد الخميس.