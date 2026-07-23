بيت الشعر العربي يستضيف حسام جايل في حلقة جديدة من القاهرة النقدية

يستضيف بيت الشعر العربي، بمقره في بيت الست وسيلة الأثري خلف الجامع الأزهر، في الثامنة مساء الأحد المقبل، حلقة جديدة من سلسلة "القاهرة النقدية.. ناقد ومشروع"، وتحتفي هذه الحلقة بالناقد والأكاديمي الدكتور حسام جايل، ويديرها الناقد أحمد حسن عوض، بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين.

وتأتي الأمسية، في إطار توجه قطاع صندوق التنمية الثقافية نحو دعم الفكر النقدي بوصفه ركيزة أساسية لبناء الوعي، إذ يواصل صندوق التنمية الثقافية تقديم برامج ثقافية تفتح المجال للحوار بين رموز الفكر والأدب والجمهور، وتؤكد دور النقد في مواكبة الحركة الإبداعية وتعميق المعرفة.

ويُعد الدكتور حسام جايل من أبرز أساتذة النقد واللسانيات، وله مشروع علمي يجمع بين الدراسات اللغوية وتحليل الخطاب والنقد الأدبي، وأسهمت مؤلفاته وأبحاثه في تطوير الدرس النقدي العربي، بما يجعله أحد الأصوات الأكاديمية المؤثرة في هذا المجال.

وقال الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي، إن سلسلة "القاهرة النقدية" تمثل أحد المشروعات الفكرية المهمة التي يتبناها البيت؛ لأنها تتيح قراءة معمقة لتجارب النقاد الكبار.

ووأوضح أن السلسلة تؤكد أن دور بيت الشعر العربي بدعم من صندوق التنمية الثقافية، لا يقتصر على احتضان الإبداع الشعري، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة الحوار النقدي، اتساقًا مع رؤية وزارة الثقافة في بناء إنسان واعٍ يمتلك أدوات الفهم والتفكير النقدي.