انطلاق الدورة التاسعة لمعرض بورسعيد للكتاب بمشاركة 60 دار نشر

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب، وذلك بحضور المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو الجاري بمقر "البارك مول" بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 60 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة المتنقلة، في إطار خطة الوزارة لنشر المعرفة وتوسيع نطاق الخدمات الثقافية بالمحافظات.

وأكد المهندس هيثم يونس، أن معرض بورسعيد يعد إحدى المحطات المهمة ضمن خطة الهيئة للتوسع في إقامة معارض الكتب بالأقاليم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة الكتاب لمختلف فئات المجتمع بأسعار مناسبة، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة.

وأضاف أن الدورة التاسعة للمعرض تتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو وهو ما يمنح الحدث بُعدًا وطنيًا وثقافيًا، مشيرًا إلى أن الثورة مثلت محطة فارقة في مسيرة بناء الدولة المصرية وترسيخ قيم الانتماء والوعي، وهو ما يتوافق مع رسالة الكتاب باعتباره أحد أهم أدوات التنوير وصناعة الوعي، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ برامجها الرامية إلى وصول المنتج الثقافي إلى جميع المحافظات.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عن سعادته باستضافة المحافظة للدورة التاسعة من المعرض، مؤكدًا أن بورسعيد تمتلك تاريخًا ثقافيًا عريقًا وجمهورًا يقدر قيمة الكتاب والمعرفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم الفعاليات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية الوعي، مثمنًا جهود وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في تنظيم هذا الحدث السنوي.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن معارض الكتاب تمثل أحد أهم الجسور التي تربط القارئ بالمعرفة، وتسهم في نشر الوعي والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، مشيرًا إلى أن دار الكتب تحرص على المشاركة بإصداراتها التي توثق تاريخ مصر وتراثها الفكري، بما يتيح للجمهور الاطلاع على كنوز الوثائق والمؤلفات التي تعكس ثراء الحضارة المصرية عبر العصور.

ومن جانبه، أكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن المشاركة في معرض بورسعيد للكتاب تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة الثقافية في نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة، مشيرًا إلى أن المكتبة المتنقلة تمثل وسيلة فعالة للوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف الفئات، لاسيما الأطفال والشباب، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وترسيخ قيم التعلم المستمر والوعي المجتمعي.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها في مجالات الأدب والفكر والعلوم والتراث وكتب الأطفال، إلى جانب إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، بما يوفر للزائرين آلاف العناوين التي تلبي مختلف الاهتمامات الثقافية والمعرفية.

كما يشهد المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا على مدار أيامه، يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع نخبة من الكُتاب والمبدعين، فضلًا عن ورش فنية وأنشطة تفاعلية للأطفال، بما يعزز من دور المعرض كملتقى ثقافي يجمع بين المعرفة والإبداع، ويقدم محتوى يناسب مختلف الفئات العمرية.

ويأتي معرض بورسعيد للكتاب ضمن سلسلة معارض الكتب التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب على مدار العام، بهدف دعم صناعة النشر، وتعزيز التواصل المباشر بين الناشرين والقراء، وتوسيع قاعدة القراءة، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية بالمحافظات وترسيخ مكانة الكتاب كأحد أهم أدوات بناء الوعي ونشر المعرفة.