روبيو ولافروف يبحثان اليوم في الفلبين إمكانية استئناف جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرجي لافروف في الفلبين، حيث يتوقع أن يجدد بحث إمكانية قيام الولايات المتحدة بدور الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد لقاء روبيو ولافروف على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا، ويعد من أبرز الاجتماعات الجانبية التي يعقدها كبار دبلوماسيي المنطقة خلال فعالية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

وتراجعت الجهود الأمريكية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تعثر المحادثات غير المباشرة، بينما تصدرت الحرب مع إيران المشهد. وتصاعدت الضربات المتبادلة مجددا بين واشنطن وطهران بعد انهيار اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.

وقال روبيو للصحفيين في مانيلا، الأربعاء، إنه يعتزم بحث الصراع في أوكرانيا مع لافروف، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على لعب دور في إنهاء الصراع "إذا سنحت الفرصة لذلك".

وأقر بأن هذه الجهود "تراجعت إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية"، لكنه قال إن الاجتماع سيبحث ما إذا كانت هناك فرصة لاستئناف المحادثات.

وقال روبيو: "علينا أن تكون لدينا علاقة مع الحكومة الروسية، رغم وجود مجالات نختلف فيها"، مشيرا إلى أن البلدين هما أكبر دولتين تمتلكان أسلحة نووية.

وقال لافروف، في تصريحات للصحفيين خلال اجتماع (آسيان)، إنه سيسأل روبيو عن أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي توقع فيها إن التوصل إلى تسوية بات قريبا.

وأضاف لافروف: "سأسأل ماركو روبيو عن ذلك غدا (الخميس)".