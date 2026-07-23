الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على إيران لليلة الـ12 على التوالي

أعلن الجيش الأمريكي أنه يشن ليلته الثانية عشرة من الضربات ضد إيران، في وقت يستهدف فيه الجانبان بشكل متزايد البنية التحتية المدنية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مجددا إن الضربات تهدف إلى "إضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة"، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى استعادة السيطرة على مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة الدولية إلى طبيعتها.

وبدأت الغارات في الساعة 0100 صباح اليوم الخميس بتوقيت إيران 2130 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن سنتكوم.