_ الجائزة تحظى بمكانة كبيرة لدى الكتّاب والقراء وتشجع المبدعين على التقدم بأعمالهم الروائية الأولى

أعرب الكاتب بهاء نجيب بغدادي، عن سعادته بوصول روايته «يد الخالق وعصا الشيخ» إلى القائمة القصيرة للدورة السادسة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، مؤكدًا أن الجائزة أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز الجوائز الأدبية والثقافية في مصر.

وقال بغدادي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن قيمة الجائزة تنبع من اقترانها باسم الكاتب الكبير خيري شلبي، أحد أهم روائيي مصر، إلى جانب دار الشروق التي تتولى نشر العمل الفائز، وهي من أكبر دور النشر في الوطن العربي، فضلًا عن لجان التحكيم التي تضم في كل دورة أسماء بارزة في المشهد الثقافي والأدبي، وهو ما جعل الجائزة تحظى بمكانة كبيرة لدى الكتّاب والقراء، وتشجع المبدعين الشباب على التقدم بأعمالهم الروائية الأولى.

وأضاف أن روايته «يد الخالق وعصا الشيخ» استغرقت وقتًا طويلًا في الإعداد، خاصة خلال مرحلة بناء العالم الروائي والعصف الذهني، قبل الانتقال إلى مرحلة الكتابة اليومية حتى اكتمال العمل. وأوضح أنه أنهى الرواية قبل أيام قليلة من غلق باب التقدم للجائزة، ولم يتردد في إرسالها، آملًا أن تحظى بإعجاب لجنة التحكيم.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع وجود اسمه في القائمة الطويلة، ليس تشكيكًا في عمله، وإنما لإدراكه حجم المنافسة في جائزة بحجم جائزة خيري شلبي، لافتًا إلى أن فرحته كانت كبيرة عندما وجد اسمه ضمن القائمة الطويلة، ثم تضاعفت مع إعلان القائمة القصيرة.

ووجّه بغدادي الشكر إلى مجلس أمناء الجائزة ودار الشروق، معربًا عن أمله في أن تنال الرواية إعجاب لجنة التحكيم، وأن تصل إلى القراء إذا كُتب لها النشر.

وجاء إعلان القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2026، التي ينظمها مجلس أمناء الجائزة بالشراكة مع دار الشروق، متضمنًا خمس روايات، هي: «أنثى ذبابة الخيل» لمحمد عبد السلام إدريس، و«سبع محاولات للطيران» لمروة مجدي، و«سيرة 14 أم الغلام» لشيماء جلهوم، و«القتل بدوام كامل» لمحمد العبادي، و«يد الخالق وعصا الشيخ» لبهاء نجيب بغدادي.

جدير بالذكر أنه من المقرر إعلان العمل الفائز بالجائزة في 9 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الروائي خيري شلبي، على أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز. وتأتي الجائزة، التي أطلقتها إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938-2011)، بهدف تقديم أصوات روائية مصرية جديدة، وإتاحة الفرصة للكتّاب الذين لم يسبق لهم نشر عمل روائي لإصدار روايتهم الأولى.