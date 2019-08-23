رابيو: رونالدو؟ لدينا تفاهم كبير ومن الرائع وجوده في يوفنتوس

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أبدى الفرنسي أدريان رابيو، نجم يوفنتوس، سعاته لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في البيانكونيري، وذلك بعدما انضم الأول إلى الفريق، مطلع الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من باريس سان جيرمان.

وقال رابيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية:"رونالدو لاعب محترف للغاية، من الرائع وجوده في فريقنا".

وأضاف:"لقد تدربنا سويًا، وأعتقد أن لدينا تفاهم كبير، خاصة أننا نلعب في الجانب الأيسر".

وأكمل:"كان لدينا الكثير من الوقت للاستعداد للموسم الجديد، وبالتأكيد جميع المباريات ستكون صعبة".

وتابع:"لا يمكنني الانتظار لخوض المباراة الأولى لي مع الفريق، أتطلع بشدة لهذه المغامرة".

وانضم رابيو إلى اليوفي، في فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف سان جيرمان، في صفقة اتقال حر، وذلك بعدما انتهى تعاقده مع النادي الباريسي بنهاية شهر يونيو الماضي.