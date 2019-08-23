مقتل مجندة إسرائيلية وإصابتين خطيرتين في انفجار عبوة غرب رام الله

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجندة إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان آخران اليوم /الجمعة/ جراء انفجار "عبوة" قرب مستوطنة "دوليف" شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي صورا حية تظهر قيام مروحيتين عسكريتين بتمشيط منقطة غرب رام الله بحثا عن مركبة يشتبهون أنها ألقت عبوة ناسفة أدت لمقتل مجندة وإصابات خطيرة.

وقالت منظمة (نجمة داوود الحمراء) إن "المجندة التي قتلت تبلغ 18 عاما، وأن المصابين هما أب (47 عاما)، وابنه (21 عاما) حالتهما خطرة".

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن جيش الاحتلال استدعى قوات كبيرة لمطاردة مركبة بالقرب من المستوطنة، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال استدعوا طائرة مروحية لنقل المصابين من المكان.