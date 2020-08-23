 الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
كتبت- مروة محمد:
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 6:09 م

المسماري: التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن قوات الجيش رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن "هناك تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت"، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها، وفقا لتعبيره.

واعتبر المسماري أن "التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة فايز السراج التي وقعت وقف إطلاق النار"، وأن "المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف المسماري: "المبادرة لذر الرماد في العيون، والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن "الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم".

وكان المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا قد أصدرا، يوم الجمعة، بيانين منفصلين بشأن وقف إطلاق النار بشكل فورى وكامل وتنظيم انتخابات فى أنحاء البلاد. وصدر البيانان المفاجئان بعد زيارات عدة قام بها مسئولون أجانب إلى ليبيا فى الأسابيع الأخيرة، فيما لقى الإعلان ترحيب عربي ودولي واسع.

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