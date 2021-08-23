سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت الطماطم لتترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقرت البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة ترواحت بين 3 إلى 6.7 جنيه.

الفاصولياء تراوحت من 7 إلى 19 جنيها.

الباذنجان البلدي تراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

الفلفل الرومي تراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الخيار البلدي تراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجلت البامية ما يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

واستقر التين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 5 و10 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

كما استقر المانجو البلدي ليترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.