الحنفي حكما لمواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مواجهات اليوم في مباريات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري العام، والتي سيواجه خلالها الإسماعيلي فريق طلائع الجيش على ملعبه في تمام السابعة مساء.

حيث أسندت مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش لطاقم تحكيم مكون من: محمد الحنفي حكم ساحة و يعاونه كلا من خالد السيد و احمد رشدى بالاضافة لابراهيم شاهين حكما رابعا، وعلى الفار يتواجد كلا من صبحى العمراوى و عمرو رمضان.

ويسعى الاسماعيلي لكسر سلسله النتائج السلبيه و استعادة نغمة الانتصارات بعد ان توقفت لمدة 6 مباريات على التوالى حقق فيها الفريق نقطتين فقط و خسر اربع مواجهات.