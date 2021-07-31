عُمان تسمح بدخول حاملي شهادات لقاح فيروس كورونا بدءا من 1 سبتمبر

أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عبر «تويتر» تعميماً لكل المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بشأن بعض التغييرات التي ستسري بدءاً من 1 سبتمبر من عام 2021، ومنها السماح للمسافرين المحصنين بدخول السلطنة.

ووفقاً للتعميم، يجب على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد بتلقي جرعتين من إحدى اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» المُعتمدة في السلطنة، أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.

ونقلًا عن موقع «CNN عربية»، مساء الاثنين، يجب أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة للقاح فيروس كورونا 14 يوماً قبل موعد الوصول إلى السلطنة.

ويُعفى القادمون إلى السلطنة من عمر 18 عاماً وأدنى من شرط تلقي اللقاح وشرط الخضوع لفحص«PCR»، وقررت السلطنة أيضاً إنهاء العمل بقائمة الدول التي يُحظّر على القادمين منها دخول أراضي البلاد.

ويُعفى من الحجر الصحي جميع القادمين الذين يُبرزون شهادة فحص «PCR» بنتيجة سلبية، وستُطبَّق هذه الإجراءات بتاريخ 1 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت السلطنة.