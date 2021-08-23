يتلقى العاملون بوزارة البيئة وجهازي شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة للحفاظ على صحة وسلامة عامليها، حيث بدأت الوزارة من خلال لجنة من وزارة الصحة، في تطعيم العاملين بالوزارة وجهازيها شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تستمر الحملة على مدار 3 أيام بمقر الوزارة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الجميع.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بمتابعة كل الترتيبات والتجهيزات بمقر الوزارة، وانتظام سير عملية التطعيم، التى بدأت في 9 صباحًا لتسهيل إجراءات تطعيم العاملين بها واتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر إلى الأطقم الطبية من أطباء وتمريض لدورهم الكبير في تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا وجهودهم في تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة وجهازي شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات.