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الرئيس البولندي يجري محادثات مع نظيره الأوكراني في كييف

وارسو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 11:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 11:24 ص

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البولندي أندري دودا توجه إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لمناقشة المساعدة العسكرية والإنسانية.

وقال رئيس مكتب الرئيس البولندي بافيل شروت، إن دودا سوف ينضم إلى زيلينسكي في مناقشات عبر الإنترنت في سياق منصة القرم، وهي مبادرة دبلوماسية أقامتها أوكرانيا في أغسطس من العام الماضي بهدف استعادة شبه الجزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود التي ضمتها روسيا في 2014.

وتأمل أوكرانيا في استغلال ثان لقاء للمنصة في كسب الدعم لاستعادة شبه الجزيرة.

ومن بين القادة البارزين الآخرين الذين ينضمون إلى المناقشات الإلكترونية: المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وأمين عام الأمم المتحدة ينس ستولتنبرج.

وتم دعوة 50 مشاركا من مختلف أنحاء العالم.


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