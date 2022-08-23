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محتجون عراقيون ينصبون خيامهم أمام مجلس القضاء الأعلى

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:32 ص

بدأ معتصمو التيار الصدري في العراق، اليوم الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المعتصمين باشروا اليوم نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى".

ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي، وفي محيطه، أسبوعها الرابع للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.

وكان الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر أفاد يوم السبت الماضي بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.

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