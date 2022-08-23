صبحي يحفز منتخب شباب اليد قبل مواجهة الجزائر في البطولة الأفريقية

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بتحفيز لاعبي المنتخب الوطني للشباب مواليد 2002 لكرة اليد قبيل مواجهة المنتخب الجزائري، غدا الاربعاء في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة أفريقيا رقم 29 والمؤهلة لبطولة العالم، والتي تستضيفها العاصمة الرواندية «كيجالي»، خلال الفترة من 20 الى 29 أغسطس الجاري.

وقدم أشرف صبحي التهنئة لبعثة منتخب مصر الوطنى للشباب بعد ضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية، ومعرباً عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب الوطني في مباراته غداً أمام المنتخب الجزائري، ومن ثم تحقيق خطوة جديدة نحو تحقيق لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، والصعود لبطولة كأس العالم المقبلة.

وطالب وزير الرياضة لاعبي المنتخب والجهاز الفني بالتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير المصرية والحفاظ على مكانة وريادة المنتخبات المصرية للكرة الأفريقية في اللعبات الجماعية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات "الجزائر، الكونغو، ليبيا"، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات "تونس، المغرب، أنجولا، رواندا"، وقد حقق منتخب مصر الفوز في أولى جولات بطولة إفريقيا على منتخب ليبيا بنتيجة (40 -23)، كما حقق الفوز على منتخب الكونغو بنتيجة (40-23)، في الجولة الثانية من المجموعة، ويلاقي منتخب الجزائر لتحديد المركز الأول والثاني بالمجموعة، بعد ضمان الصعود لنصف نهائي البطولة.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2002 كل من أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، صابر حسين المدير الفني للفريق، عمرو خليفة مدرب عام، وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، محمد درنكى مدير إداري، ماجد مدحت طبيب الفريق الوطني، ومحمد إمام محلل الأداء الفني للفريق.

وتضم قائمة لا عبى منتخب مصر كل من "يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي -راضي محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم – عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولي - مهاب سعيد - محمد رفاعي - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز."