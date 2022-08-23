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وزير الطاقة التركي يزور سلطنة عُمان وقطر

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 8:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 8:47 ص

يعتزم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز زيارة سلطنة عُمان وقطر، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع البلدين.

ومن المقرر، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أن تكون العاصمة العمانية مسقط أولى محطات الوزير التركي والوفد المرافق له.

وسيعقد دونماز ضمن إطار زيارته لمسقط اليوم لقاء ثنائيا مع نظيره العماني سالم العوفي، ولقاء آخر على مستوى الوفود.

وغدا الأربعاء، يلتقي دونماز في قطر وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي.

ومن المنتظر أن يبحث الوزيران قضايا تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتعدين بين تركيا وقطر.


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