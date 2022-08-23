حالات كورونا اليومية تعاود الارتفاع في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 150 ألفا

عاودت حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد-19 الارتفاع في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 150 ألف حالة اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها خلال الأيام الخمسة السابقة، مع بقاء السلطات الصحية قي حالة يقظة ضد عودة ظهور المتحور الفرعي "أوميكرون".

وأضافت البلاد 150 ألفا و258 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 504 إصابات من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 22 مليونا و449 ألفا و475 حالة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقفزت الإصابات اليومية إلى 180 ألفا و771 حالة في 17 أغسطس من 62 ألفا و56 حالة في اليوم السابق. ثم انخفضت الحصيلة اليومية خلال الأيام الخمسة الماضية، لتصل إلى 59 ألفا و46 يوم الاثنين.

وأضافت البلاد 52 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 26 ألفا و161 شخصا.