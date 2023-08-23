جماهير اتحاد جدة تطالب برحيل نونو سانتو

طالبت جماهير اتحاد جدة السعودي، مجلس إدارة الفريق برحيل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي للآتي، بعد أنباء عن وجود توتر في العلاقة بين المدرب وبين الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.

وأصدرت جماهير الاتحاد عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاج " طرد نونو سانتو مطلب اتحاد" وتفاعل عدد من جماهير الفريق وطالبت برحيل سانتو هذا الصيف.

وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، العلاقة بين كريم بنزيما ونونو سانتو متوترة، بسبب طريقة لعب المدرب البرتغالي.

أضافت الصحيفة أن سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلب التعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه بنزيما للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب سانتو.

أشارت الصحيفة إلى طلب بنزيما منحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي، وأن بنزيما طلب شارة القيادة أمام اللاعبين.

أوضحت الصحيفة أن بنزيما اجتمع مع سعد اللذيذ، المفاوض السعودي في صفقة قدومه، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو.