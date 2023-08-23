 روسيا تعلن صد هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة فوق محيط موسكو - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أغسطس 2023 8:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

روسيا تعلن صد هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة فوق محيط موسكو


نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:40 ص

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة فوق المنطقة المحيطة بموسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية تاس.

وأسقطت القوات الروسية طائرتين مسيرتين بينما اصطدمت ثالثة بمبنى قيد الإنشاء في مجمع مدينة موسكو، حسبما نقلت تاس عن الوزارة.

ووفقا للتقرير ، لم يكن هناك ضحايا. واستؤنف العمل في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو في موسكو، وكذلك في مطار جوكوفسكي العسكري، بعد توقف قصير.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الثلاثاء أيضا أنها صدت العديد من الطائرات الأوكرانية المسيرة في نفس المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك