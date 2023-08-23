طارق رضوان: الخارج يلمس الإنجاز في ملف حقوق الإنسان خلال الـ8 سنوات الماضية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن حجم الإنجاز في ملف حقوق الإنسان، خلال الـ8 سنوات الماضية، مشهود له من الخارج قبل الداخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن القضاء على الإرهاب أول مرحلة في حياة المواطن آمنًا، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، ومنها: حياة كريمة، والقضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، موضحًا أن الاستراتيجية استتبعها التزام من السطلة التنفيذية تجاه المجتمع المدني بشكل خاص، والمجتمع المصري بشكل عام.

وأوضح أن الإطلاق استتبعه سلسلة من الخطوات المهمة؛ التي انعكست بالإيجاب على ملف حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، متمثلة في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، الذي رفعت أولى توصياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بإحالتها للسلطات المختصة متمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكر أن حزم الحماية الاجتماعية في الفترة الماضية، انعكست إيجابًا على المواطن المصري، خاصة أنها ساهمت في توفير دعم مادي ولوجستي، لما يقرب من 60 مليون مواطن.

وأشاد بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي قدم حزم حماية مجتمعة ودعمًا نقديًا وماديًا لما يقرب من 24 مليون مواطن.

وتوقع أن تجني مصر ثمار البنية التحتية والمؤسسية، وخدمات الرعاية الصحية والمجتمعية والخدمات المرفقية، وشبكات الطرق الجديدة، خلال السنوات المقبلة.

https://www.youtube.com/watch?v=v6c8m4arp4M

وأعلن حزب مستقبل وطن، في وقت سابق من اليوم، تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب، في بيانه، إن القرار يأتي انطلاقا من المحافظة على الإنجازات التي تحققت في مصر، على مدار عشر سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة، ووسط تحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.