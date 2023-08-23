البورصة توافق على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم العز الدخيلة للصلب

أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية، موافقتها على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وذلك بناء على قرار مجلس ادارة الشركة الذي يأتي في ضوء قيامه بالاستحواذ على حصة الحكومة بالشركة.

ويأتي قرار الشطب الاختياري العز الدخيلة للبورصة، ضمن اتفاق مع الحكومة على بيع حصتها بها للمساهم الرئيسي حديد عز البالغة 13.8% من رأسمال عن طريق آلية شطب الاختياري، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية.

ويبلغ رأس المال المصدر والمقيد لأسهم عز الدخيلة للصلب 1 مليار و951 مليونا و203 آلاف و700 جنيه مصري، موزع على 19 مليونا و512 ألفا و37 سهما، منها بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للسهم الواحد (ممثلا في 9 إصدارات) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

وقالت البورصة في بيانا لها، إن الشركة ستلتزم بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بسعر 1250 جنيها مصريا للسهم الواحد، بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 05/08/2023.

وأشارت البورصة إلى أنه سيتم تم نقل تداول أسهم الشركة إلى القائمة (د) وفقا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 13/07/2023.

وكشفت شركة حديد عز، المساهم الرئيسي بالعز الدخيلة للصلب، أن الشركة سوف تدبر قرض طويل الأجل لمدة 6 سنوات من بنوك خارج مصر لصالح العز الدخيلة للصلب لاتمام شراء أسهم المعترضين وغير راغبين الاستمرار بالشركة.

ووافق مجلس إدارة حديد عز، على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب بحد أقصى 250 مليون دولار لتمويل عملية شراء أسهم المعترضين.