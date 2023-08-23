وزير الخارجية التركي: العراق شريك موثوق

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء اليوم الثلاثاء العراق بأنه " شريك موثوق لتركيا".

وقال وزير خارجية تركيا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية العراقية "نعمل على تسوية وحل عدد من المشاكل بين البلدين وعلاقاتنا مع العراق تحظى بأولوية تستند إلى مبادئ أساسية هي سلامة ووحدة الأراضي العراقية ونحافظ على هذا النهج ".

وأضاف" نحن نرى ان العراق شريكً موثوق لتحقيق الشراكة ونؤمن أن أي إزدهار في العراق هو إزدهار لتركيا وأمنها وأن العراق شريك موثوق يمكن أن نحقق معه الأهداف الاستراتيجية ونحن ندعم الحكومة العراقية الحالية ".

وأكد" أن تركيا تدعم مشروع التنمية في العراق كونه خطوة أستراتيجية للعراق وهذا المشروع يشكل إزدهارا لدول المنطقة وندعو دول المنطقة لدعم هذا المشروع".

ودعا وزير الخارجية التركي" الى عدم السماح لقوا ت حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) التركي بتسميم العلاقات العراقية التركية ولايمكن أن تبقى مناطق سنجار ومخمور وقنديل والسليمانية في العراق تحت سيطرة هذه المنظمة الإرهابية وصولا إلى سوريا ونحن نقدم الدعم للعراق ضد هذه المنظمة الإرهابية ".

وقال" نحن مستعدون للحرب ضد أية منظمة إرهابية سواء (بي كيه كيه ) وداعش كونهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ".

وجدد الوزير التركي دعم بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 25مليار دولار بين البلدين وهي أقل من إمكانيات البلدين.

كما دعا إلى تعزيز الأرضية القانونية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبحث ملف المياه بين البلدين كون تركيا تتعامل مع هذه القضية بوجهة نظر إنسانية بحته بسبب حالة الجفاف في العراق والمنطقة".

من جانبه ،صرح وزير الخارجية العراقي في المؤتمر الصحفي أن بلاده تأمل في التوصل إلى حل مع الجانب التركي لإستئناف الصادرات النفطية من حقول إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل بغداد اليوم" لقد أجرينا إجتماعا عمليا مشتركا لمناقشة العلاقات الثنائية حيث أن العراق يهتم بهذه العلاقات واستمرارها كونها مهمة للطرفين".

وأضاف"أن الأساس في العلاقات العراقية التركية هي الساحات المشتركة في الجانب الإنساني والتاريخي والجغرافي وهي علاقات واسعة ومهمة ومستمرة تفرز احيانا بعض المشاكل والتعقيدات لكن الحوار هو السبيل للوصول إلى الحل ".

وذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين متطورة وهناك 850 شركة تركية تعمل في العراق وخاصة في قطاع الإنشاءات، كما بحثنا ملف المياه وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لبحث وإدارة ملف المياه بين البلدين وحصول العراق على حصة عادلة فضلا عن بحث ملف تصدير النفط من حقول كردستان عبر الانبوب العراقي التركي ونتمنى أن نتوصل إلى حل لهذه المشكلة ".

وأوضح الوزير العراقي" كما تم بحث الملف الأمني والعسكري وجددنا موقف العراق الدستوري الثابت بعدم السماح لأي طرف أو حزب أو منظمة أن تستخدم الأراضي العراقية منطلقا لتهديد دول الجوار كما بحثنا التواجد العسكري التركي في العراق إضافة إلى ملفات أخرى منها الجمارك وسمات الدخول وأوضاع العراقيين في تركيا".

وقال حسين إن الاجتماع بحث أيضا" ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردغان إلى بغداد للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين ".