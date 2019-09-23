مبعوث الأمم المتحدة: تقدم في المباحثات حول اللجنة الدستورية في سوريا







أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إحراز تقدم حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية في هذا البلد الذي يعيش حرباً منذ عام 2011.

وأعرب بيدرسون ـ حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم "الاثنين" ـ عن أمله في تحقيق تقدم كبير في المباحثات التي من المقرر أن يجريها اليوم مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة دمشق.

وكان بيدرسون قد وصل أمس الأحد، إلى العاصمة دمشق؛ لإجراء مباحثات حول اللجنة الدستورية السورية.

يشار إلى أن عملية تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد في سوريا تعثرت منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.