الأحزاب العربية تدعم «جانتس» لرئاسة حكومة إسرائيل

أعلنت الأحزاب العربية الإسرائيلية، الأحد، أنها ستدعم رئيس الأركان السابق، بيني غانتس، لترؤس الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وعبرت القائمة العربية المشتركة عن هذا الدعم في مقال لرئيسها أيمن عودة في صحيفة "نيويورك تايمز" قبيل اجتماعها بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

ويعتبر دعم الأحزاب العربية الأول منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمسة نواب من عرب إسرائيل لاسحق رابين الحصول على غالبية قبل اتفاقات اوسلو.

ولاحقا، أبلغ عودة الرئيس الإسرائيلي أن أولوية القائمة هي إطاحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من هنا دعمها لغانتس.

واجتمع عودة بالرئيس الإسرائيلي الذي يجري مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن توصياتهم حول الشخصية التي ينبغي تكليفها تشكيل الحكومة المقبلة.