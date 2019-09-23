مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للمحتاجين في مخيمات الشمال السوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 307 سلات غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (و ا س) اليوم الاثنين، أن السلال الغذائية تزن 22 طنًا و718 كيلو جراما، وتم توزيعها في مخيمات حميشو وأهل الخير الصواغية والهيب والجبانة في منطقة سراقب بالشمال السوري، واستفاد منها 1872 شخصا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري.

وفي اليمن، سلم مركز الملك سلمان للإغاثة الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لـ 210 طلاب وطالبات من الأيتام في محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن.