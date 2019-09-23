مدرب الزمالك يكشف سبب تراجع المستوى في مواجهة الاتحاد

أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في بداية الدوري الممتاز اليوم، مؤكدا أن مشوار الألف ميل نحو البطولة يبدأ بخطوة والخطوة كانت مباراة الاتحاد.

وأضاف ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن مباراة الأهلي استنفدنا فيها طاقة كبيرة ، لذلك كان يجب الدخول في الموسم بشكل قوي والانتصار اليوم على الاتحاد ساعدنا على ذلك رغم ظروف الإصابات لكن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحموا شعار نادي الزمالك.

كما أشار ميتشو قائلا: “كنا نستحق الفوز اليوم على الاتحاد.. حيث بدأنا المباراة بشكل جيد وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني، ولم يحالفنا التوفيق لذلك تراجعنا قليلا للحفاظ على الهدف ونجحنا في ذلك”.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في المباراة، التي جمعتهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز.