الأمير هاري وزوجته وابنهما يصلون إلى كيب تاون

وصل الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميجان ماركل، وابنهما أرتشي، البالغ من العمر 4 أشهر، إلى كيب تاون اليوم الاثنين، في مستهل زيارة تستغرق 10 أيام إلى جنوب إفريقيا، والتي من خلالها سوف يسير هاري على خطى والدته الراحلة، الأميرة ديانا.

واستقبل أطفال دوق ودوقة ساسكس، اللذين تأخرت رحلتهما على الخطوط الجوية البريطانية بصورة كبيرة، في بلدة نيانجا، حيث كان الاطفال يرتدون ملابس تقليدية بألوان زاهية، وكانوا يغنون ويرقصون على أنغام آلة الماريمبا.

ولم يظهر الرضيع أرتشي بينما كان الدوق والدوقة، يتحدثان مع أشخاص من السكان، أثناء توجههما إلى حلبة أطفال خاصة بالدفاع عن النفس.

يذكر أن نيانجا هي مستوطنة تقع خارج مدينة كيب تاون، وتعد واحدة من أخطر المناطق في جنوب إفريقيا، حيث أشارت إحصاءات صدرت مؤخرا حول الجرائم إلى أنها عاصمة القتل في البلاد.

ويتأثر الكثير من الأطفال الذين التقوا مع أفراد العائلة المالكة هناك، بأعمال العنف التي تقع حولهم.

ومن المقرر أن تمضي الأسرة ثلاثة أيام في كيب تاون، حيث سيزور دوق ودوقة ساسكس خلالها المشاريع الاجتماعية والبيئية ويلتقيان رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو - وهو ناشط بارز مناهض للفصل العنصري - بالإضافة إلى ممثلين عن الأديان وقادة شباب.

وبعد ذلك، سيسافر هاري بمفرده إلى بوتسوانا وأنجولا وملاوي، حيث سيشارك في جهود زراعة الأشجار في محمية طبيعية ويشهد تمريمنا لمكافحة الصيد الجائر ويزور مشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز).

ثم سيعود هاري مرة أخرى إلى ميجان في جنوب أفريقيا في الأول من أكتوبر، قبل يوم واحد من انهاء رحلتهم إلى جوهانسبرج.