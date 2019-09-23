الجيش الجزائري يدمر 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية المدية

تمكنت وحدة من الجيش الجزائري،من تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية المدية الواقعة جنوب العاصمة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت وحدة من الجيش ودمرت خلال عملية بحث وتمشيط بالمدية، 12 مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على ملابس وأغراض مختلفة.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدات من الجيش الجزائري بالتعاون مع مصالح الجمارك خلال عمليات متفرقة في تمنراست وعين قزام، من ضبط 16 شخصا، وحجز 10 مولدات كهربائية و 8 مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن و248 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى 3 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية وآلة لتكسير الحجارة.