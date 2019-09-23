الحشد الشعبي العراقي: مستعدون لأي طارئ على الحدود مع سوريا

صرح قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي العراقي مستعد لأي طارئ يحدث على الحدود العراقية- السورية بالتنسيق مع قوات الجيش وقوات حرس الحدود العراقية.

وقال المصلح خلال اجتماع أمني في قضاء القائم بحضور قادة ألوية قاطع غربي الأنبار لتدارس الوضع الأمني واللوجستي في القائم والحدود العراقية- السورية "إن أهداف الاجتماع تأتي تحت إطار دراسة الاستعدادات الأمنية والاستخبارية في قاطع غربي الأنبار ورفض التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي العراقي وخاصة على الحدود العراقية – السورية".

وأضاف "بات واضحا أمام الجميع أن بناء قواعد أمريكية جديدة في المنطقة أو أي تواجد أمريكي في ذلك المكان سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة".

وذكر مصلح "أن الاجتماع شهد تدارس لوجستيات وتحضيرات ألوية الحشد الشعبي المتواجدة على الشريط الحدودي مع سورية من نواح عدة منها الهندسة الميدانية واحتياجات أخرى سيتم رفعها للجهات المعنية لتوفيرها".

كانت القوات العراقية قد أنهت عملية عسكرية قبل يومين على طول الشريط الحدودي في عمق الصحراء بين العراق وكل من سورية والسعودية والأردن لمطاردة فلول تنظيم داعش وتدمير مضافات التنظيم ومستودعات سلاحه بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري وقوات حرس الحدود ومروحيات الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي.