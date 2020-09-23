المسماري يعلن مقتل أبو معاذ العراقي زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيس الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال أفريقيا، خلال عملية القضاء على خلية إرهابية في حي عبد الكافي بمدينة سبها الليبية.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن اللواء المسماري قوله إنه تم القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري، حيث تم القضاء على 9 إرهابيين.

وأوضح المتحدث الليبي أنه بعد التحقيقات مع أحد المقبوض عليهم، تبين أنه من ضمن القتلى "أبو معاذ العراقي" ويكنى كذلك "أبوعبدالله العراقي" زعيم التنظيم الإرهابي في شمال إفريقيا.