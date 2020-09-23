قال أسامة ابراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن كمية المياه التر جرى تخزينها جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال العامين الماضيين، ساهمت في زيادة مساحة الركعة الزراعية بالمحافظة بنحو 4 آلاف فدان ليصل إجمالي المساحة المنزرعة 204 ألف فدان على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في تصريح له اليوم الأربعاء، أن مياه السيول تسهم بدرجة كبيرة في زيادة مخزون الخزان الجوفي، مما يعود بالإيجاب على المجال الزراعي بالمحافظة، لاستغلال هذه المياه في التوسعات الزراعية التي تستهدفها المحافظة في جميع المدن.

وأوضح أن الاستراتيجية الزراعية بالمحافظة تركز على خدمة المراكز السكانية من خلال فرص استصلاح الأراضي، عن طريق استغلال الآبار المتوفرة ذات النوعية المقبولة, بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية داخل الأودية.

وأضاف أنه جاري التوسع في إقامة الصوب الزراعية، وزراعة خضروات مكشوفة وأشجار الفاكهة وزراعة النخيل، بجانب تربية أغنام وماعز باستخدام الطاقة الشمسية، كخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى توفير فرص عمل لسكان الوديان والقرى والتجمعات البدوية.