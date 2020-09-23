روسيا تبحث إعفاء المشروعات الجديدة من زيادة ضرائب التعدين

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتزم بحث سبل إعفاء مشاريع التعدين الجديدة من الزيادة المقررة في ضرائب التعدين.



واتفق النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلوسوف، مع المسئولين التنفيذيين في مجال التعدين على ضرورة حماية مثل هذه المشروعات، وفقًا لمصادر شاركت في اجتماع عقده الجانبان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.



وقال بيلوسوف إن زيادة الضريبة ضرورية لسد العجز في الميزانية، بعدما أضرت جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بالاقتصاد الروسي، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.



وأضاف بيلوسوف في وقت لاحق عزمه استثناء مشاريع التعدين الجديدة، وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس"، وقال إن الحكومة ستناقش مع شركات التعدين ما إذا كان من الممكن احتساب الضريبة بصورة متفاوتة بين الصناعات وفقا لجودة احتياطي المعادن.



وأوضح أن مثل هذا التفاوت سيعتمد على استمرار قدرة الحكومة على جمع ما يصل إلى 56 مليار روبل (734 مليون دولار)، سنويًا من زيادة الضرائب.