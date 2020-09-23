الشرطة اللبنانية: 352 إصابة بفيروس كورونا بأحد السجون المركزية

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) اكتشاف 352 حالة إصابة بوباء كورونا بين نزلاء أحد السجون المركزية، إلى جانب 5 حالات إصابة تتوزع على سجنين آخرين، مؤكدا أن جميع السجناء المصابين حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي خارج دائرة الخطر.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي – في بيان له اليوم – أن حصيلة الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) والتي أجريت حتى الآن بسجن روميه المركزي (بمحافظة جبل لبنان) بلغت 956 فحصا، أظهرت وجود 352 إصابة و 604 حالات سلبية، وأن 7 حالات أُدخلت المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين تحسن وضع حالتين وأعيدا إلى السجن.

وأشار إلى أن فحوصات الـ بي سي آر أظهرت أيضا وجود 3 حالات إصابة بالفيروس في سجن زحلة (بمحافظة البقاع) وحالتين في سجن المقر العام، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي تسهل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم وتمكينهم من الاطمئنان على أوضاع النزلاء الصحية.